Diciotto transazioni fatte a sua insaputa: 24enne vittima della nuova frode online

Diciotto transazioni fatte, a sua insaputa, con l’UnicreditCard Click di cui è possessore. Ha 24 anni l’agrigentino che ha subito, in due momenti diversi, una frode online. Un sito internet estero, sul quale a quanto pare il giovane non era mai entrato, gli ha addebitato – in due tornate – poco meno di 80 euro. Soldi che però il ventiquattrenne non ha mai speso. Anche a lui non è rimasto altro da fare che recarsi all’ufficio Denunce della Questura di Agrigento e raccontare quanto gli era accaduto, sperando laddove possibile di poter recuperare i soldi.

Al ventiquattrenne hanno prima addebitato 9 transazioni da 4,24 euro. Cifre bassissime di cui il ragazzo non s’è forse neanche accorto, non in primissima battuta almeno. Poi, dopo qualche giorno dal primo episodio, una nuova raffica di transazioni con la sua Click Card: altre nove transazioni ognuna delle quali da 4,24 euro. Ed è forse a questo punto che il ragazzo ha capito d’essere finito nella rete dei frodatori del web. La carta è stata bloccata e l’agrigentino è corso all’ufficio Denunce della Questura per segnalare quanto gli era appena successo. Uno dei tanti, purtroppo. Perché di frodi di questo genere, ma anche con importi ben più importanti, se ne registrano quasi ogni giorno.

I poliziotti della sezione Volanti hanno acquisito tutti gli elementi ritenuti d’interesse investigativo e hanno già trasmesso il fascicolo alla Postale di Palermo. Spetterà agli specialisti provare a tracciare la giusta strada investigativa per identificare chi, effettivamente, si nasconde dietro quel sito internet estero. Non sarà però semplice e anche per il carico di denunce che la Postale riceve.