Otto misteriosi addebiti sulla carta di credito, 55enne corre dalla polizia

Otto addebiti - uno da 17,98 euro e tutti gli altri da 7,99 euro - fra ottobre e giugno scorso. A disconoscere quei pagamenti, formalizzando una denuncia per frode online, è stata una cinquantacinquenne di Canicattì. La donna s'è recata in commissariato ed ha presentato l'estratto conto delle Poste dal quale è venuta a conoscenza dei diversi addebiti fatti sulla sua carta, addebiti che appunto lei non aveva autorizzato.

La cinquantacinquenne canicattinese ha specificato che la carta di credito prepagata, sulla quale hanno fatto i misteriosi addebiti, è sempre stata in suo possesso e non è mai stata ceduta o utilizzata da altre persone.