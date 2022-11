Natale e solidarietà, l'associazione "Ad Maiora" al fianco della "Lega del filo d'oro"

Natale, artigianato e solidarietà: l'associazione "Ad Maiora" in campo al fianco della "Lega del filo d'oro". L'associazione racalmutese, presieduta da Maria Mulè, in vista del periodo dell'Avvento ha realizzato alcuni centrotavola a tema strettamente natalizio che saranno poi venduti al pubblico per uno scopo nobile: devolvere il ricavato a chi si occupa di bambini e non solo.

"Quest'anno - spiega Mulè - abbiamo deciso di devolvere il ricavato delle nostre vendite alla Lega del Filo d'oro che, come molti di voi sapranno, si occupa di bambini, giovani e adulti sordo- ciechi e con altri tipi di patologie. Abbiamo realizzato degli originalissimi centrotavola con legno, pigne, candele e vari oggettini, il tutto rigorosamente artigianale. Ci mettiamo cuore e passione".