Prova a comprare pellet su internet per risparmiare e rischia di finire vittime di un raggiro

Non è la prima volta che capita e forse non sarà neanche l’ultima. Una cinquantunenne agrigentina è riuscita però a non farsi truffare ed ha denunciato, alla polizia, il raggiro di cui ha rischiato di restare vittima. La donna – su un sito internet – aveva trovato in vendita un bancale di pellet ad un prezzo veramente conveniente. S’è subito mossa per procedere all’acquisto e pagare 190 euro in totale.

La donna si è però accorta che su quel sito internet c’era qualcosa di strano, di inusuale. Motivo per il quale ha chiamato l’azienda fornitrice del pellet ed ha scoperto che quel fantomatico venditore – agganciato sul sito internet – non era altro che un truffatore. La stessa azienda ha spiegato alla cinquantunenne agrigentina che non era la prima volta che arrivavano segnalazioni del genere. La donna, a questo punto, temendo anche che altri acquirenti finissero con l’essere truffati, ha formalizzato una denuncia – a carico di ignoti – alla Questura di Agrigento. E i poliziotti della sezione Volanti hanno avviato gli accertamenti per risalire all’identità di quel venditore che, utilizzando illecitamente il nome dell’azienda, metteva in vendita materiale non suo.