Acquisti su siti internet di giochi online e vestiti mai fatti: denunciate due frodi

A un cinquantaduenne hanno addebitato 50 euro per l’acquisto, in un sito internet estero, di un gioco online. A una quarantaduenne invece un centinaio, e passa, di euro per compere fatte con la sua carta di credito. Entrambi gli agrigentini però hanno disconosciuto acquisti e pagamenti e si sono recati all’ufficio Denunce della Questura per raccontare quanto, loro malgrado, gli era capitato. Si è trattato di nuovi casi di frode informatica e di accesso abusivo a sistema. Sono state avviate, come sempre, le indagini per provare a identificare chi, effettivamente, si nasconda dietro l’appropriazione di denaro degli agrigentini.

