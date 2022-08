Acquista polizza assicurativa per la sua auto on line e viene truffato, denunciata donna di 53 anni

Si era messo alla ricerca di una compagnia assicurativa su internet che offrisse la copertura “rca” per la propria auto a prezzi particolarmente vantaggiosi. E dopo avere trovato l’offerta più conveniente ha subito proceduto con l’acquisto on line. Il malcapitato ha così accettato il preventivo ricevendo precise istruzioni sull’invio della documentazione necessaria e sul pagamento del corrispettivo per la polizza assicurativa. Ha effettuato il pagamento tramite ricarica su carta prepagata PostePay, un metodo molto rischioso quando si effettuano acquisti su internet perché, a differenza ad esempio di Paypal, è privo di programmi di protezione in caso di truffa.

E infatti la truffa era proprio dietro l’angolo: dopo avere ricevuto su Whatsapp il certificato di assicurazione, l’uomo, consigliato da un amico, ha deciso di verificato l’effettiva copertura assicurativa del proprio veicolo utilizzando un’applicazione su internet, attraverso la quale si accorgeva che stranamente l’autovettura risultava essere scoperta. A quel punto si è recato negli uffici del Commissariato di Licata raccontando quanto gli era accaduto. La polizia di Stato ha ben presto individuato la presunta responsabile della truffa deferendo all’Autorità giudiziaria un donna di 53 anni, originaria della provincia di Napoli, con precedenti specifici. A lei è stato contestato il reato di truffa on line.

Il personale dell’ufficio di polizia, oltre ad acclarare che la copertura assicurativa del veicolo era scaduta da tempo e accertando quindi che la polizza assicurativa fornita dal denunciante risultava essere falsa, ha avviato le indagini che hanno dato esito positivo, individuando la titolare della carta prepagata sulla quale era stato effettuato il pagamento. La donna era già stata autrice, con medesime modalità esecutive, di analoghi reati ed è stata segnalata alla Procura della Repubblica di Agrigento.