Acquista cellulare su un social network, il profilo si rivela però falso: denunciati due uomini

Cade nel tranello messo in atto su un noto socialnetwork e per acquistare un cellulare sborsa 350 euro. Vittima del raggiro una studentessa di 21 anni di Grotte. I carabinieri, a conclusione di un'indagine nata proprio dalla denuncia, a carico di ignoti, della giovane sono riusciti a denunciare, in stato di libertà, alla Procura della Repubblica di Agrigento due presunti responsabili di quella che è stata una truffa. L'ennesima per una vittima agrigentina.. A finire nei guai sono stati un trentenne di Crispano, nel Napoletano, e un immigrato di 52 anni, anch'esso residente in provincia di Napoli.

La studentessa di Grotte voleva acquistare un telefono cellulare visto su un falso profilo di un noto socialnetwork. E per farlo ha sborsato 350 euro. I venditori si sono però, ad un certo punto e dopo aver incassato il denaro, resi irreperibili e quel telefonino, contrattato su un profilo risultato falso, non è mai arrivato a destinazione. La giovane ha formalizzato una denuncia, a carico di ignoti, alla stazione dei carabinieri del suo paese che, appunto, dopo una breve attività investigativa sono riusciti a risalire ai due presunti truffatori che, appunto, sono stati denunciati alla Procura.