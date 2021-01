Compra gratta e vinci da 5 euro e ne porta a casa 10mila: la fortuna "bacia" un anonimo giocatore

La Dea bendata ha fatto tappa nel centro cittadino. Una giornata che, per qualcuno, è stata davvero speciale

Acquista un "Gratta e vinci" da 5 euro e alla fine porta a casa 10mila euro. La "dea bendata" ha "baciato" un animo giocatore che aveva comprato un "Miliardario" presso la ricevitoria "Emporio Tabacchi" di Agrigento. A darne notizia è il titolare del posto, Giuseppe Bartolomeo.

E' stata proprio la prima casella del tagliando a consegnare all'anomimo acquirente la vincita fortunata: un lingotto d'oro che ha trasformato in vincita automatica tutte le somme indicate nelle altre caselle del biglietto.

Una "botta di fortuna" che non deve comunque far pensare che giocare alle lotterie istantanee sia facile. Il gioco, come ben chiaramente riportato ormai su tutti i tagliandi, può provocare dipendenza e bisogna quindi giocare responsabilmente.