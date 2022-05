Il blitz dei carabinieri al Comune: al setaccio i documenti del distretto socio sanitario/VIDEO

E' durato circa sei ore il blitz dei carabinieri di Partinico al Comune di Agrigento: l'ingresso dei militari a Palazzo dei Giganti non è passato inosservato. Erano circa le 9 quando, nell'affollata piazza Pirandello, una dozzina di carabinieri sono saliti al terzo piano del Municipio dove oltre alla stanza del sindaco c'è anche l'ufficio del dirigente che coordina il distretto socio sanitario D1 di cui, la città di Agrigento è comune capofila.

Ed è proprio in quella stanza che si sono concentrate le attenzioni dei militari che avrebbero passato al setaccio le documentazioni, non solo cartacee ma anche quelle presenti nelle memorie dei computer. Poco prima di mezzogiorno, due dei militari impegnati sono scesi portando con loro un trolley: non è da escludere che nella piccola valigia fosse contenuta parte della documentazione acquisita.

Da lì in poi nessun movimento è stato registrato fino alle ore 14,51 quando anche gli ultimi due militari rimasti, insieme al dirigente responsabile, hanno lasciato il Palazzo di Città. Nessuna dichiarazione, nessun cenno alle attività svolte sul quale massimo è il riserbo e che solleva diversi interrogativi sul perchè, della vicenda al momento non nota, si stiano interessando i carabinieri del centro palermitano. Che cosa collega il distretto socio sanitario di Agrigento a Partinico? Fra le ipotesi c'è quella che porta ad una cooperativa di servizi sociali con sede a Partinico, che da diversi anni effettua servizi di assistenza per il Comune di Agrigento e per altri comuni del distretto. Sarà proprio questo il motivo dell'odierna ispezione di carabinieri? Sono molti i nodi da sciogliere e non si escludono ulteriori sviluppi.