Falla lungo la condotta idrica, nove Comuni restano a secco

Se non è il "Tre Sorgenti" è il "Voltano". E se non è il "Voltano" è il "Tre Sorgenti". Fornitura idrica interrotta in 9 Comuni e portata ridotta, invece, per altre realtà.

Questa volta - secondo quanto è stato reso noto dalla gestione commissariale del servizio idrico integrato Ati Ag9 - c'è stata una perdita in contrada Mulinazzo, in territorio di Santo Stefano Quisquina). Falla che ha ridotto drasticamente la fornitura in arrivo al partitore Cozzo Tondo di San Biagio Platani. Il servizio idrico è, pertanto, saltato a: San Biagio Platani, Sant'Angelo Muxaro, Joppolo Giancaxio, Raffadali, Santa Elisabetta, Comitini, Aragona, Agrigento (frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto), Porto Empedocle (area portuale, serbatoio Monserrato e utenze Voltano). Ridotta, invece, la fornitura nei Comuni di Favara, Agrigento (Fontanelle, San Michele, zona industriale e ospedale) e utenze Voltano.

Per lo stesso motivo, vista l’interconnessione della condotta Voltano con quella dell’acquedotto Tre Sorgenti, si verificherà una riduzione, di circa 15 l/s, della portata complessiva immessa nell’acquedotto consortile - spiegano i commissari prefettizi - .Potranno verificarsi, dunque, degli slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi e domani 07/11/2020.

Sono stati avviati i necessari lavori di riparazione e a conclusione si potrà ripristinare l’ordinaria fornitura idrica. Ma ci vorrà tempo - i cosiddetti "tempi tecnici" - per fare in modo che la fornitura si normalizzi.