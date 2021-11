Indicazione inesatta o acque nere che si disperdono? Mareamico chiede chiarimenti all’Aica

“Da diverse settimane il display della centralina di sollevamento delle fogne del Viale delle dune a San Leone, quella che misura l'altezza del contenuto della vasca di contenimento delle acque nere provenienti da gran parte del borgo marinaro, segna sempre un valore pari a 0,01. Tutto ciò avviene anche in presenza di precipitazioni meteoriche che dovrebbero far aumentare repentinamente l'altezza delle acque, in considerazione dei numerosi by-pass presenti tra le acque bianche e le acque nere”.

È questo l’interrogativo che si pone l’associazione ambientalista “Mareamico” con una nota del presidente Claudio Lombardo.

“Le ipotesi - aggiunge Lombardo - a questo punto sono tre: o il display non registra più il contenuto della vasca o queste acque nere non arrivano più nella vasca, disperdendosi attraverso qualche rottura della condotta o, peggio, vanno a finire in mare attraverso lo sfioro presente in loco”.

Mareamico ha già inviato una lettera all’Aica per sollecitare uno studio sulle cause del fenomeno.