Nuovo blitz della guardia costiera contro gli acquascooter indisciplinati: scatta la stangata

Nuovo blitz, per il terzo fine settimana consecutivo, contro il fenomeno degli acquascooter che scorrazzano pericolosamente vicino ai bagnanti. Una precisa azione di contrasto in questa direzione, poco prima che iniziasse l'estate, era stata decisa dal prefetto Filippo Romano che aveva convocato un comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica per mettere a punto un piano di controlli.

In questo weekend è stata la capitaneria di porto a eseguire i controlli ed elevare sanzioni. Cinque multe sono scattate fra San Leone e Lido Rossello. È stata contestata, in particolare, la navigazione nella fascia riservata alla balneazione, l'eccesso di velocità e la mancanza del casco.

Lo scorso fine settimana la stessa capitaneria di porto aveva fatto scattare, questa volta a Siculiana, cinque multe per navigazione nella fascia di mare riservata alla balneazione e otto per accesso e sosta sulla spiaggia con autoveicolo.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.