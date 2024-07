Acquascooter e gommoni vicino alla riva, nuove stangate a quanti non rispettano le regole

Già la scorsa settimana erano state elevate 5 multe ad altrettanti diportisti che, con acqua scooter o natanti, erano troppo vicini alla riva. Probabilmente, i proprietari di acqua scooter e gommoni non si aspettavano - sbagliando di grosso - un nuovo tour de force di controlli. Ma da stamattina c'è una motovedetta della guardia di finanza che non soltanto pattuglia la costa, ma stanga quanti si avvicinano pericolosamente alla riva. Più mezzi sono stati già sanzionati fra Mollarella e Poliscia.

Nulla che non poteva non essere previsto dato che durante un comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, il prefetto di Agrigento Filippo Romano aveva chiesto alle forze dell'ordine di pianificare un'attività di sistematico controllo per evitare pericoli ai bagnanti e per ripristinare la legalità.

Ci saranno pattuglie a mare e a terra, in borghese, che cercheranno di beccare quanti, spesso senza neanche la patente nautica, imperversano vicino alla riva, pavoneggiandosi e mettendo a rischio appunto l'incolumità dei bagnanti. E verrà fatto a San Leone, alla Scala dei Turchi, nelle acque di Licata e a Le Pergole, ossia in quei punti di mare che, fino a ora, sono risultati quelli più frequentati dagli acquascooter. Questo quanto era stato appunto annunciato, a margine del comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza. E questo è di fatto quanto sta accadendo.

