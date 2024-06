Guidano senza patente e scorrazzano davanti la riva: deciso pugno duro contro gli acquascooter

Non sono certo una novità. Ogni estate è sempre stata, anzi, la stessa storia. Gli acquascooter scorrazzano, a pochi metri dall'arenile, talvolta addirittura a pochi centimetri dai bagnanti che rischiano grosso, anzi di più. Quest'anno però si cambia. O almeno si proverà a ripristinare le regole. Durante uno degli ultimi comitati per l'ordine e la sicurezza pubblica, convocato dal prefetto Filippo Romano, è stata pianificata un'attività coordinata dalla questura. Ci saranno pattuglie a mare e a terra, in borghese, che cercheranno di beccare quanti, spesso senza neanche la patente nautica, imperversano vicino alla riva, pavoneggiandosi e mettendo a rischio appunto l'incolumità dei bagnanti. E verrà fatto a San Leone, alla Scala dei Turchi, nelle acque di Licata e a Le Pergole, ossia in quei punti di mare che, fino a ora, sono risultati quelli più frequentati dagli acquascooter.

Le moto d'acqua, da normale strumento da diporto, nel corso degli anni è diventato un simbolo. E pur di averlo, in tanti, lo utilizzano senza alcun titolo, infischiandosene anche degli spazi in cui è previsto che possa muoversi. E può farlo nei corridoi, ove presenti, di avvicinamento alla riva e a distanza di almeno 500 metri dal bagnasciuga.

Il tavolo tecnico, che verrà organizzato nei prossimi giorni in questura, definirà il piano operativo che servirà a garantire legalità e piena, totale, sicurezza. Durante la seduta del comitato, ancora una volta il prefetto Filippo Romano ha chiesto che i controlli sugli stabilimenti balneari e sui lidi avvengano in maniera concentrata, in modo da evitare - innanzitutto - che tre diverse forze di polizia vadano a controllare più volte lo stesso posto, mentre magari qualche altro gestore più fortunato rimane esente da controlli. Rispettando il codice dei diritti del contribuente, occorre inoltre evitare - ha ricordato la massima autorità governativa - di accedere in stabilimenti o lidi con grande impatto, spaventando o allarmando la clientela. L'idea è quella di fare questo genere di controlli in maniera soft, ma senza nulla togliere all'efficacia perché "chi sbaglia - è stato ribadito durante il comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica - paga".

Già a fine maggio scorso, era stato stabilito - sempre durante un comitato in prefettura - che dovevano essere rifatti i controlli per arginare l'abusivismo commerciale, sia sul "fronte" dei migranti venditori ambulanti che sicuramente non rendono decoroso il lungomare, sia su quello - ritenuto più rischioso ed economicamente compromettente - dei venditori di alcolici che arrivano con improvvisati chioschetti o con la motoape, mettono musica a tutto volume e danneggiano quanti invece pagano le tasse per poter lavorare in regola.

Il prefetto aveva già incaricato il Comune di verificare se, fra i migranti venditori ambulanti abituati a lavorare sul lungomare, vi siano licenze o se sia possibile dar loro autorizzazione al commercio. Dovrebbe essere valutata la concessione, un numero congruo, di licenze. E questo per far capire che chi lavora onestamente potrà continuare a farlo, per garantire decoro e spezzare la "massa umana" di venditori ambulanti abusivi.

Prefettura e forze dell'ordine aiuteranno - questo l'obiettivo sinergico che si intende realizzare - i commercianti e loro contribuiranno a mantenere l'ordine pubblico.

