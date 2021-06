Guasto all'acquedotto Voltano, interrotta la fornitura idrica in 3 comuni

La gestione commissariale del S.I.I. ATI AG9 comunica che è stato riscontrato un guasto sulla condotta dell’acquedotto Voltano ricadente in via Nicholas Green, territorio di Santa Elisabetta.

Pertanto, è stata interrotta la fornitura idrica nei Comuni di Agrigento (Frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto), Joppolo Giancaxio e Raffadali.

Consequenzialmente potranno verificarsi degli slittamenti o limitazioni sulla turnazione idrica prevista nelle giornate di oggi e domani.



"Si assicura - si legge in una nota - che i nostri operatori stanno ponendo in essere quanto necessario per la riparazione del guasto riscontrato. Una volta seguiti gli interventi di riparazione, la fornitura idrica, nei comuni interessati, tornerà regolare, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".