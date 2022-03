Servizio idrico, ripristinata la potabilità in due zone della città

Sono rientrati i valori dell'acqua erogata in due diverse zone della città, il sindaco revoca le ordinanze.

Il primo cittadino ha infatti annullato i provvedimenti emessi nei giorni scorsi per alcuni punti di rete di via degli Aragonesi, via Ferrari e viale Cannatello.

Questo è stato possibile grazie alle analisi effettuate sull'acqua erogata, che è risultata in linea con i parametri richiesti.