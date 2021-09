Aica, attivati i servizi on line per l'utenza: è possibile scaricare dati e bolletta

Nota- Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di AgrigentoNotizie

Da oggi è attivo, e a disposizione degli utenti, il portale “Servizi On Line", l'innovativa piattaforma telematica che consente di fruire di numerosi servizi, sempre disponibili, collegandosi on line direttamente da computer, tablet o smartphone, evitando di doversi recare presso gli uffici.

“Servizi On Line”, è infatti raggiungibile dal sito aziendale www.aicaonline.it e consente di:

- comunicare l’autolettura del contatore;

- attivare la notifica lettura per essere avvertiti in anticipo della presenza del nostro personale addetto alla lettura del contatore;

- avere l’estratto conto della singola utenza;

- scaricare la bolletta in formato digitale;

- attivare la ‘bolletta on line’ per riceverla nella posta elettronica;

Per accedere a “Servizi On Line” è necessario registrarsi fornendo un numero di telefono e una e-mail valida e il codice anagrafico che si trova in bolletta.

“Servizi On Line” è un importante canale di comunicazione in più, una delle tante iniziative in corso con cui intendiamo stabilire un contatto continuo e una relazione positiva con tutti i cittadini serviti, messo a disposizione anche per aiutarci a migliorare tutti i nostri servizi.