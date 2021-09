"Doccia fredda" per Aica: il Mef blocca il maxi prestito da 10 milioni di euro, si rischia l'emergenza

Mentre i Consigli comunali continuavano a stentare ad approvare il “prestito” disposto dalla Regione per Aica con il fondo per le autonomie (10 milioni di euro suddivisi tra i 32 comuni che compongono la Consortile che i Municipi avrebbero dovuto anticipare alla società in attesa dai fondi spettanti, nella speranza che gli venissero rimborsati), è lo Stato a sancire uno “stop” alla soluzione individuata dal Governo Musumeci.

Secondo il Mef, infatti, l'articolo che consentiva l'utilizzo di quelle somme sarebbe in contrasto con l’articolo 117 della Costituzione. “La predetta erogazione - scrivono dal Governo nazionale - si configura come un’operazione finanziaria e non come un trasferimento corrente, diversamente da quanto risultate dalle tabelle allegate alla legge: pertanto, si richiede l’impegno della Regione a modificare con la legge regionale tali tabelle, riclassificando correttamente le risorse in esame”.

Bisogna adesso trovare una soluzione alternativa, per garantire i servizi e per pagare gli stipendi, dato che la bollettazione è ancora alla fase embrionale e l'avvio effettivo della società lontano nel tempo.

Di già pienamente operative sono, invece le polemiche politiche.

“Un'altra legge, l'ennesima (abbiamo perso il conto) del governo Musumeci è a rischio impugnativa. E' quella che riguarda l'Aica. l'azienda idrica consortile dei comuni dell'Agrigentino, che deve essere modificata perché altrimenti sarebbe anticostituzionale - dice il capogruppo del Movimento 5 Stelle Giovanni Di Caro -. Noi avevamo sollevato più di un dubbio in merito. Da Roma arriva la conferma, l'ennesima, dell'inconcludenza e incompetenza di questo governo delle chiacchiere e dell'assenza di fatti”.

“L'Aica – dice Di Caro - ha bisogno di contributi certi dalla Regione, non di partite di giro incostituzionali. Il governo regionale vuole davvero sostenere l'avvio di Aica? Bene tagli gli sprechi enormi che continua a fare (una fiera ad Ambelia in meno, una partecipata o un giardino verticale in meno) e trovi risorse reali. Non tolga ai Comuni con i bilanci già dissestati, come prevede questa norma a rischio. Sul personale dell'ex Girgenti acque poi, non si permetta di speculare sul futuro di tanti lavoratori in apprensione da mesi e avvii una concertazione seria e trasparente, non in chiave propagandistica e ingannevole”.