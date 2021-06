Acqua, opposizione all'attacco di Cuffaro dopo il Tar: "Scelte demagogiche"

"Una sentenza ovvia". Così i consiglieri comunali del Pd e di Raffadali Cambia definiscono la sentenza del Tar resa pubblica da Agrigentonotizie con la quale i giudici amministrativi bocciano l’ordinanza sindacale n. 25 del 2019, "con cui il sindaco annunciava demagogicamente - scrivono - di riappropriarsi delle reti idriche. Tale considerazione non nasce per alimentare inutili polemiche, ma per sottolineare il modo superficiale e propagandistico con cui si sono prese delle decisioni, in momenti sbagliati e quando ormai la gestione privata era giunta a termine".

I consiglieri di minoranza, conclude la nota, "si impegnano a costruire un futuro migliore e invitano, pertanto, tutti gli organi istituzionali ad adoperarsi affinché si velocizzi l’iter per la messa in funzione dell’Azienda Pubblica consortile , al fine di consegnare ai cittadini una gestione pubblica del servizio, serio, puntuale e con tariffe più basse e giuste".