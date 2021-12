L’acqua torna a sgorgare dai rubinetti ad Agrigento e in 7 Comuni della fascia costiera: ripristinato il “Favara di Burgio”

Siciliacque ha reso di nuovo operativa la fornitura idrica nei Comuni dell'Agrigentino serviti dall'acquedotto Favara di Burgio dopo la frana avvenuta martedì in territorio di Ribera a causa delle forti piogge.

Dopo la conclusione delle ultime attività d'ispezione della condotta, in corrispondenza della frana di contrada Verdura, circa 800 metri a valle del potabilizzatore, lungo la strada comunale in direzione del fiume (via Conceria), è stato subito avviato il riempimento della condotta consentendo la distribuzione dell'acqua ad Agrigento e in altri sette Comuni della fascia costiera: Cattolica Eraclea, Montallegro, Realmonte, Sciacca, Siculiana, Ribera e Porto Empedocle. Previste ulteriori ispezioni lungo la condotta idrica.

Per attenuare i disagi in questi centri, Siciliacque ha inoltre aumentato la fornitura dal nodo Voltano di Aragona a 150 litri al secondo.