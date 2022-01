“Presenza di batteri nell’acqua”, ordinanza del sindaco che sospende l’erogazione e vieta l’uso potabile: ecco dove

Acqua non conforme all'uso potabile: la presenza sia di batteri coliformi che "Escheria Coli", accertata a seguito di apposite analisi, ha indotto il sindaco di Agrigento Franco Miccichè a firmare un'apposita ordinanza.

In particolare è stata disposta la sospensione dell'erograzione idrica nei punti della rete in via Amalfi ai civici 7 e 31.

L'ordinanza prevede anche la limitazione dell'uso dell'acqua ai soli fini sanitari e non ad uso potabile in via Maddalusa 22 e in via Capri 9 per parametri non conformi.

L'ordinanza è stata trasmessa all'Aica e alla Prefettura di Agrigento.