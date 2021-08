"Acqua non adatta per uso potabile", scatta l'ordinanza di divieto per via Ustica

E' stato sospesa attraverso apposita ordinanza sindacale l'utilizzabilità a fini potabili dell’acqua erogata a San Leone, in via Ustica.

La decisione è stata adottata dal primo cittadino dopo gli esiti dei controlli effettuati dal Sian dell'Asp di Agrigento che hanno rilevato parametri non conformi nel liquido erogato. L'Aica sta adesso operando per individuare ed eliminare la causa dei valori anomali. Nel frattempo l'acqua non potrà essere utilizzata per cucinare, lavarsi i denti, fare la doccia eccetera.