Acqua, ancora ordinanze di divieto: ecco dove non sarà potabile

Acqua, scatta un nuovo divieto per il liquido fornito nelle case dei cittadini.

Il sindaco Micciché, con propria ordinanza, ha infatti imposto la limitazione nell'uso ai fini potabili e anche per la sola igiene personale di quanto erogato in viale Cannatello, al numero civico 20. Questo in seguito alla rilevazione di parametri dell'acqua non conformi a quanto previsto per l'utilizzo umano.

Questo divieto rimarrà vigente finché la situazione non rientrerà. Quanto tempo ci vorrà? Nessuno può saperlo: sempre oggi il Comune ha revocato una precedente ordinanza di divieto di uso dell'acqua emesso per via Ferrari il lontano 8 marzo.