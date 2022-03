Acqua, manutenzione all’impianto “Favara di Burgio”: diverse zone a secco o con portata dimezzata

Torna a mancare l'acqua in diverse zone della provincia a causa dell'interruzione di energia elettrica al campo pozzi dell'impianto "Favara di Burgio". A comunicarlo è stata l'Aica che a sua volta è stata informata da Siciliacque. In particolare, nella giornata di venerdì 11 marzo dalle 8,30 alle 16,30, sarà interrotta l'erogazione di energia elettrica nella cabina MT del campo pozzi per un intervento di manutenzione da parte dell'Enel.

Ciò comporterà la sospensione della fornitura idrica nei comuni di Agrigento (serbatoio Forche), Caltabellotta (serbatoi Madrice e Sant'Anna), Ribera e Porto Empedocle (serbatoio San Calogero).

Inoltre sarannoi ridotte del 50 per cento le forniture a Cattolica Eraclea, Realmonte, Siculiana, Porto Empedocle (serbatoio Monte Crasto) e Agrigento (serbatoi San Leone e Poggio Muscello).



"Di conseguenza - fanno sapere dall'Aica - le turnazioni idriche in programma in tali comuni, nelle giornate dell'11 e 12 marzo, potranno subire limitazioni o slittamenti".