Acqua, lavori di manutenzione alle condotte: previsti disagi in 6 comuni

L’Aica, l’azienda idrica comuni agrigentini che gestisce l’erogazione dell’acqua in provincia, ha fatto sapere che nella giornata di domani, 12 aprile, saranno effettuati degli interventi di manutenzione nella rete acquedottistica in contrada Muxarella e in contrada Salto d’Angiò.

Per questo motivo sarà interrotta la funzionalità dell’impianto “Tre sorgenti” che comporterà la temporanea sospensione della fornitura nei comuni di Grotte, Racalmuto, Naro, Castrofilippo e Ravanusa.

Inoltre l’Aica fa sapere che è stato anche rilevato un guasto nella condotta di distribuzione idrica che serve le contrade Carbone, Foggia, San Marco e Maragani a Sciacca.

“La distribuzione nei primi 5 comuni - fanno sapere dagli uffici dell’azienda - sarà ripristinata al termine dell’esecuzione dei lavori di manutenzione normalizzandosi nel rispetto dei necessari tempi tecnici. Per quanto riguarda Sciacca, la turnazione si normalizzerà al termine dell’intervento”.