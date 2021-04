Lavori in corso al serbatoio "Cartesio", due giorni di passione per Favara

Nuovi disagi idrici in vista per Favara: la gestione commissariale ha infatti comunicato che sarà eseguito "un improcrastinabile intervento di manutenzione sulla condotta idrica di adduzione al serbatoio Cartesio del comune di Favara, in via Caduti in Miniera".

Per permettere gli interventi verrà quindi ridotta o addirittura sospesa la fornitura idrica al serbatoio e, quindi, anche alle utenze gestite dal Voltano. Per oggi e domani, quindi, i turni potranno subire slittamenti o rinvii.