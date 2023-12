Acqua del lago Arancio inutilizzabile, l’allarme di Coldiretti: “Natale tragico per gli agricoltori”

Un calvario senza fine per gli agricoltori delle zone di Menfi e Sambuca che non possono irrigare i loro ortaggi. L’acqua del lago Arancio, infatti, che viene distribuita solo per gli alberi, è sottoposta ad analisi continue a causa di un’alga. Il suo utilizzo dipende dall'esito dei controlli. Non una goccia va invece ai produttori di verdure dell’area che comprende anche Santa Margherita di Belìce che rischiano di perdere centinaia di ettari perché con la siccità le colture stanno morendo.

“Da marzo – fanno sapere da Coldiretti Agrigento – non si è fatto nulla per risolvere i problemi e soprattutto il Consorzio di bonifica non riesce a dare sicurezza per l’erogazione dell’acqua e non si capisce chi debba risolvere la situazione. Anche la possibilità di utilizzare l’acqua della diga Garcia è un’utopia a causa di lavori in corso. Siamo al paradosso perché da anni non è possibile avere un piano di investimento agricolo che permetta di avere certezze. L’area del Belìce si basa sull’agricoltura e sul turismo ma anche la paventata possibilità di riempire l’area di pale eoliche sta complicando enormemente la vita a tutti.

Si sta svendendo una zona di altissimo valore culturale, storico, economico. Per questo chiediamo interventi decisi e immediati altrimenti saremo davanti all’ennesima catastrofe annunciata”.