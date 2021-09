Acqua, l'Aica ha ancora problemi di liquidità: solo 7 Comuni approvano la delibera per pagare gli stipendi ai lavoratori

La Regione stanzia 10 milioni di euro che però tardano ad arrivare in cassa. L'appello dei vertici dell'azienda: "Invitiamo i cittadini a pagare le bollette con puntualità, altrimenti non vedremo un concreto miglioramento del servizio"

Al momento sono solo 7 i Comuni che fanno parte dell’Aica ad avere approvato la delibera per consentire alla nuova società di gestione dell’acqua pubblica di ottenere la liquidità che serve a pagare gli stipendi dei lavoratori.

Soldi - come si legge oggi sul quotidiano La Sicilia - che servono anche a garantire gli interventi di manutenzione e tutte le altre spese per rendere efficiente il servizio a beneficio dei cittadini.

E così rimane piuttosto precaria la situazione economica della nuova società. Per questo motivo i sindacati, nei giorni scorsi, avevano chiesto un incontro urgente al prefetto di Agrigento per fare il punto sulla situazione. A tale incontro dovrebbero partecipare, naturalmente, i vertici dell’Aica e i sindaci.

La Regione siciliana, intanto, aveva stanziato 10 milioni di euro che però non sono ancora arrivati nei conti correnti dell’Aica. A questo si aggiunge il ritardo degli incassi relativi al pagamento delle bollette di agosto.

E così, per toccare con mano un concreto miglioramento del servizio, bisognerà aspettare ancora, fino a quando la forza finanziaria dell’azienda non potrà finalmente consolidarsi. I lavoratori, dal canto loro, continuano a fare pressione sui sindacati per far sentire la loro presenza in maniera più incisiva.

Nei giorni scorsi il presidente Gerardino Castaldi, il vice presidente Fiorella Scalia e il consigliere Osvaldo De Gregoriis, avevano rivolto un appello ai cittadini invitandoli a “pagare le bollette con puntualità”: un passaggio fondamentale che consentirebbe all’azienda di “arrivare al traguardo in anticipo ed avviare un percorso di miglioramento effettivo del servizio”.