Dighe sempre più vuote, scatta la "guerra" dell'acqua tra Naro e Licata

Gli invasi sono sempre più vuoti, scoppia lo scontro sulle risorse idriche. Pietra dello scandalo l'annuncio fatto questa mattina da parte del Consorzio Piana di Licata: i tecnici hanno infatti depositato in Assessorato regionale Agricoltura il progetto per portare nella città del'Aquila l’acqua dalla diga San Giovanni di Naro. Presenti al momento tanto atteso dagli agricoltori di quella zona, l'europarlamentare Annalisa Tardino e il sindaco Angelo Balsamo.

Un passaggio burocratico che ha provocato la reazione allarmata proprio di Naro e della sua prima cittadina, Maria Grazia Brandara. "E' un fatto molto preoccupante per la nostra città perché, se il progetto dovesse trovare la copertura finanziaria (28 milioni di euro) e fosse realizzato, recherebbe grave danno all'economia narese. L'acqua è già scarsa e dobbiamo pure condividerla con altri territori più distanti, oltre al nostro comprensorio che già comprende Castrofilippo, Favara, Canicattì? Non è tollerabile".

"L'acqua della diga San Giovanni - continua Brandara - è dei naresi va difesa. Lo farò da sindaco e da narese. Lo faremo, unendo le forze, in tutte le sedi e in tutte le forme. La politica lungimirante non incoraggi una guerra tra poveri ma trovi soluzioni vere e concrete".