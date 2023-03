Batteri coliformi nell'acqua: tornano regolari i parametri in viale Cannatello

I parametri di laboratorio dell'acqua sono tornati conformi ai "riferimenti microbiologici" nel punto di prelievo di via Cannatello 20. Il sindaco Franco Miccichè, un mese e mezzo fa, aveva adottato il provvedimento di divieto di uso potabile dopo che gli uffici avevano riscontrato la presenza di batteri coliformi.

Un analogo provvedimento, al contrario, è stato emesso in via Ferrari, nei pressi di San Giusippuzzu, dove è stata riscontrata la presenza di batteri coliformi. Il sindaco, quindi, ha disposto la limitazione dell'uso dell'acqua "per il consumo umano", ovvero l'uso alimentare e per l'igiene della persona.