Dai rubinetti di casa sgorga acqua inquinata, ma i cittadini non lo sanno e la usano: residenti di via Ustica pronti ad un esposto in Procura

Dai rubinetti di casa sgorga acqua con parametri non conformi. Gli abitanti di via Ustica, a San Leone, vengono però a saperlo soltanto a distanza di tempo e dunque, nonostante l'acqua sia inquinata, continuano, con grave rischio per la salute pubblica, ad utilizzarla. Una storia che, a loro dire, quest'anno si è già ripetuta due volte, ma che ha anche dei precedenti negli anni passati. E questa volta, dopo proteste e recriminazioni in merito alla necessità di effettuare gli indispensabili interventi di ripristino delle condotte, le circa 50 famiglie residenti in via Ustica si stanno muovendo per formalizzare un esposto in Procura.

"Subiamo il disagio di ricevere acqua con parametri non conformi alle normative vigenti. L'Aica fino ad ora si è limitata a pulire condotte, cisterne e vasche, rifornendo le abitazioni con autobotti - hanno spiegato alcuni dei residenti di via Ustica - .Il grave rischio per la salute pubblica è determinato dal fatto che i cittadini utilizzano l'acqua che ritengono potabile e solo dopo verranno a sapere che era invece inquinata".

Gli abitanti di via Ustica sono, dunque, intenzionati a chiedere, attraverso l'esposto in Procura, che vengano fatte "verifiche e interventi del caso, valutando se vi siano colpevoli responsabilità, affinché si possa arrivare a una soluzione definitiva per quella che è una incresciosa problematica".