Acqua, nuova rottura al Voltano: tre comuni rimangono a secco

Il guasto ha provocato l'interruzione della fornitura idrica nelle frazioni di Montaperto e Giardina Gallotti, a Joppolo Giancaxio e Raffadali. Non si conoscono tempi certi per il ripristino della piena operatività dell'impianto

Un guasto alla condotta di adduzione dell'acquedotto Voltano, in territorio di Santa Elisabetta, provoca disagi in tre zone della provincia: ad Agrigento nelle frazioni di Giardina Gallotti e Montaperto, a Joppolo Giancaxio e a Raffadali.

A comunicarlo, con una nota, è stata la gestione commissariale dell'ATI AG9.

Il guasto alla condotta è stato riscontrato nella giornata di ieri e da oggi le zone interessate subiranno delle limitazioni o slittamenti nelle turnazioni idriche già programmate.

All'ATI AG9 fanno sapere che i tecnici sono al lavoro per ripristinare la piena operatività dell'impianto ma, al momento, non si conoscono i tempi dell'intervento di manutenzione. Di conseguenza non si può ancora prevedere con esattezza il ripristino della regolare fornitura idrica.