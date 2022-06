Guasto al Voltano, niente acqua in alcune aree della provincia: ecco dove

Un guasto alla condotta dell’acquedotto Voltano ha provocato l’interruzione della fornitura idrica nelle frazioni agrigentine di Giardina Gallotti e Montaperto e in contrada Businè a Raffadali.

L’interruzione causerà dunque slittamenti e limitazioni sulla turnazione idrica prevista per le giornate di oggi (mercoledì 22 giugno) e domani (giovedì 23 giugno). Lo ha fatto sapere l’Aica che ha anche assicurato che i tecnici sono già al lavoro per riparere il guasto. “Eseguiti gli interventi di riparazione - si legge in una nota dell’Aica - la fornitura idrica nelle zone interessate tornerà regolare, ma la distribuzione si normalizzerà nel rispetto dei necessari tempi tecnici”.