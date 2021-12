Guasto alla condotta dell’acquedotto Voltano, disagi per 4 Comuni che rimangono a secco: ecco dove

I tecnici sono già al lavoro per ripristinare nel più breve tempo possibile il normale funzionamento dell’impianto

Nuovi disagi per numerosi cittadini per quanto riguarda l’erogazione dell’acqua pubblica. “Un guasto alla condotta dell’acquedotto Voltano - fanno sapere dall’Aica, l’Azienda idrica comuni agrigentini - è stato riscontrato lungo il tratto che alimenta il partitore idrico di Aragona in contrada Canalotto”.

Il problema all’impianto ha causato l’interruzione della fornitura idrica Pertanto è stata interrotta la fornitura idrica nei Comuni di Agrigento (in particolare alla zona industriale, San Michele, Fontanelle, via Unità d’Italia e serbatoio Madonna delle Rocche), ad Aragona, a Comitini, a Favara e in tutte le utenze fornite dal Voltano.

“Nella giornata odierna, venerdì 17 dicembre - scrivono da Aica - si provvederà ad eseguire i necessari interventi di manutenzione. Le turnazioni idriche in programma nelle zone interessate subiranno delle limitazioni o degli slittamenti fino al ripristino della regolare fornitura”.