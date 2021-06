Acqua, doppio guasto alla condotta idrica: si prevedono due giorni di disagi

Si profilano 2 giorni di disagi per l'approviggionamento idrico in città. La gestione commissariale di Girgenti Acque ha infatti comunicato che sono stati riscontrati due guasti lungo l’acquedotto Carboj, precisamente in Contrada Santa Maria, ed in Contrada Cancio-Forficicchia, nel comune di Sciacca.

"Al fine di effettuare i necessari lavori di manutenzione - si legge in una nota - è stato necessario interrompere l’attività dei pozzi Grattavoli con la consequenziale interruzione della fornitura in arrivo al serbatoio “Rocche Rosse”. La distribuzione idrica prevista nella giornata di oggi e di domani dal serbatoio suddetto e dal sollevamento “Isabella” potrà subire limitazioni o slittamenti".

Già avviati i lavori di manutenzione: "Solo a conclusione dell'intervento sarà possibile ripristinare la fornitura idrica, ma la distribuzione, per normalizzarsi, avrà bisogno dei necessari tempi tecnici".