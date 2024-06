Crisi idrica, la Regione pensa ad Agrigento: convocata per domani la Cabina di regia a Palazzo d’Orléans

A Palazzo d’Orléans terrà banco la crisi idrica che continua a tenere Agrigento nella morsa della sete. Sarà infatti la grave carenza d’acqua nel territorio dei Comuni del Libero consorzio di Agrigento al centro della riunione della Cabina di regia per l’emergenza idrica convocata con urgenza per domani, giovedì 20 giugno alle 15, a Palazzo d’Orléans dal presidente della Regione Renato Schifani.

In particolare la struttura sarà chiamata ad esaminare la situazione attuale nell’Agrigentino, valutare le azioni compiute finora e a programmare gli ulteriori interventi per mitigare l’emergenza in uno dei territori siciliani più colpiti dalla siccità. Dei primi 20 milioni di euro già stanziati dal governo nazionale, la Regione ha destinato ad Agrigento circa 6 milioni per pozzi e condutture.

La riunione sarà presieduta dal presidente Schifani in qualità di commissario per l’emergenza idrica. Saranno presenti anche l’assessore dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, l'agrigentino Roberto Di Mauro, ed il capo della Protezione civile siciliana Salvatore Cocina a cui è affidato il coordinamento degli interventi della Cabina di regia. Sono stati invitati il prefetto Filippo Romano e il sindaco di Agrigento Francesco Miccichè, i rappresentanti dell’Ati di Agrigento, di Siciliacque, dell’Aica e del Consorzio di bonifica Sicilia occidentale, il segretario generale dell’Autorità di bacino e il dirigente generale del dipartimento regionale dell’agricoltura.

