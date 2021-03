Torna potabile l'acqua erogata: firmata ordinanza del sindaco

Torna potabile l'acqua in diverse zone di Casteltermini. A renderlo noto è la gestione commissariale dopo la firma del sindaco di un'apposita ordinanza che revoca il precedente pronunciamento che impediva l'utilizzo a fini potabili dell'acqua nelle vie Kennedy, Don Luigi Sturzo, piazzetta Mazzini, Via Roma, piazza Duomo, corso Umberto I, via Francesco Crispi, zona San Giuseppe alto, via Regina Margherita, via Giuseppe Di Vittorio, via Mons. Padalino, via Bachelet / Piano di Fumo.