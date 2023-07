Accusati di avere nascosto redditi per 30 milioni di euro, assolti due imprenditori

Antonino Barbera, di 85 anni, e Nino Barbera, di 53, padre e figlio, in qualità di legali rappresentanti dell’associazione Mnemosine, con sede a Santa Margherita Belice, sono stati assolti dal giudice monocratico del Tribunale di Sciacca dall’accusa di non avere dichiarato reddito d’impresa, dal 2013 al 2017, per circa 30 milioni di euro. La notizia è riportata oggi sul Giornale di Sicilia.

L’associazione Mnemosine è un ente accreditato dal ministero dell’Istruzione dal 2010 per la formazione del personale scolastico. Opera su tutto il territorio nazionale ed internazionale nel campo della formazione e della ricerca scolastica, educativa ed universitaria. per la formazione del personale scolastico. Dal 2005 ha proposto annualmente circa 200 corsi universitari con esami in Italia ed all’estero.