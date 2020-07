Pensionato accusa un malore e muore, inutili i soccorsi: tragedia in spiaggia

Momenti di grande apprensione nell'Agrigentino. Un pensionato di 85 anni è stato ritrovato, privo di sensi, nelle acque antistanti alla spiaggia di Porto Palo di Menfi. I bagnini si sono subito precipitati e hanno trascinato a riva l'anziano. Sono state messe in atto tutte le manovre di massaggio cardiaco, ma per l'uomo - residente a Menfi - non c'è stato nulla da fare. L'uomo, in base all'ispezione cadaverica, ha avuto un improvviso malore.

