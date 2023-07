Il palazzo del Governo apre le porte al pubblico: intesa tra Prefettura e Fondazione Pirandello per l'organizzazione di eventi

L'ufficio territoriale del Governo apre le porte al pubblico per volontà del prefetto di Agrigento Filippo Romano che in mattinata ha siglato un accordo con la Fndazione Teatro Luigi Pirandello per l'organizzazione, nelle prestigiose sale liberty dell'ottocentesco palazzo, di concerti da camera ed altri eventi culturali. Il prefetto, come è emerso durante la sottoscrizione dell'intesa, avrebbe espresso ai responsabili della fondazione, la volontà di mettere a disposizione le sale di rappresentanza non solo per organizzare eventi culturali ma anche per offrire alla comunità, la possibilità di conoscere gli storici locali. Proposta che è stata subito accolta dal consiglio d'amministrazione della fondazione che si è resa subito disponibile finanziando il restauro di un prestigioso pianoforte d'epoca custodito in uno dei saloni del palazzo.

Mancanza di infrastrutture, rifiuti e necessità di riciclare, pensando al 2025: Romano pronto a mettersi in gioco su un fronte di 360 gradi