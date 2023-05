Formazione: specializzandi in chirurgia dell'apparato digerente studieranno negli ospedali di Agrigento e Sciacca

Medici specializzandi in malattie dell’apparato digerente potranno perfezionare la loro formazione professionale al presidio ospedaliero "Giovanni Paolo II" di Sciacca. Sarà possibile grazie a una recente aggiunta al protocollo di intesa fra l’Azienda sanitaria provinciale di Agrigento e l’Università degli studi di Palermo.

Secondo quanto previsto dalla convenzione siglata dal commissario straordinario Mario Zappia, e dal presidente della scuola di medicina e chirurgia dell’ateneo di Palermo, Marcello Ciaccio, a Sciacca, come già all’ospedale di Agrigento, secondo quanto fa sapere l'Asp con una nota del proprio ufficio stampa - gli spazi, le attrezzature e le risorse strumentali saranno a disposizione degli specializzandi "al fine di permettere loro il completamento della formazione accademica ed il perfezionamento dell’iter di professionalizzazione".

Durante le attività in reparto i medici specializzandi assumeranno responsabilità via via crescenti, con particolare riguardo all’ultimo anno di corso accademico.