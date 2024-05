Cianciana, 34enne accoltella la moglie e due figli piccoli e si barrica in casa

Si barrica in casa dopo avere accoltellato la moglie e due figli piccoli. Momenti di terrore a Cianciana, in una palazzina popolare vicino piazza Puccini, dove un uomo di 34 anni, al culmine di una violenta lite, ha aggredito la donna con un coltello ferendola. Si sarebbe accanito anche con i figli, un bambino di 6 anni ed una bambina di 3 anni. Per il bambino si è reso necessario l’intervento dell’elisoccorso. E' stato trasferito all'ospedale dei bambini di Palermo. Dopo le prime cure dei medici è ora fuori pericolo. La donna, che sarebbe riuscita a fuggire dall'appartamento insieme al figlio, è stata condotta all'ospedale Giovanni Paolo II di Sciacca per essere sottoposta ad un intervento chirurgico. La bambina, anch'essa ferita ma non in pericolo di vita, è stata fatta uscire dal padre che poi è rimasto barricato all'interno.

Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco per convincere l’uomo a non compiere altri gesti folli. La zona è stata sgomberata ed è presente un mezzo dotato di gru per consentire alle forze dell'ordine di fare eventualmente irruzione nell'appartamento. Sarebbe anche intervenuto un mediatore per avviare una trattativa con il 34enne. C'è infatti il rischio che l'uomo possa farsi del male. A Cianciana anche il procuratore del tribunale di Sciacca Roberta Buzzolani e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio. I vigili del fuoco di Agrigento, per precauzione, hanno fatto arrivare un carro attrezzato con il telo da salto qualora l'uomo volesse gettarsi nel vuoto. Alla base del folle gesto, anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi, ci sarebbe la separazione dei coniugi.

(Articolo in aggiornamento)