Accoltella moglie e figli, arrestato dopo ore di trattative: gravi le condizioni dei 2 fratellini

Dopo ore di trattative il negoziatore del reparto operativo dei carabinieri lo ha convinto a consegnarsi ed è stato arrestato. E' stato l'ultimo atto del pomeriggio di follia che si è consumato all’interno di una palazzina popolare a Cianciana nei pressi di piazza Puccini. Si tratta di un meccanico di 34 anni che ha aggredito con un coltello la moglie di origini polacche e i due figli, una bambina di 3 anni e un bambino di 7. La donna è riuscita a fuggire insieme al figlio ed entrambi sono stati subito soccorsi e portati in ospedale. La piccola è stata fatta uscire dal padre poco dopo ma l’uomo si è barricato in casa.

Sul posto è atterrato anche l’elisoccorso per trasferire i piccoli all’ospedale dei bambini di Palermo dove si trovano in condizioni molto gravi. Anche la donna si trova in ospedale ma non è in pericolo di vita. Il bimbo è stato sottoposto a un intervento chirurgico: una delle coltellate lo ha raggiunto al torace sfiorando il cuore. La sorellina ha un’emorragia cerebrale ed è attualmente intubata.

Inizialmente i carabinieri e il negoziatore, con il supporto dell’Api, Aliquota di primo intervento di Palermo, hanno avviato una lunga trattativa nel tentativo di convincere l'uomo a consegnarsi. Dopo alcune ore il meccanico si è convinto e per lui sono subito scattate le manette.

Ore 13:31. I vigili del fuoco raccolgono l’allarme che arriva dai pressi di piazza Puccini a Cianciana. Un uomo ha compiuto un gesto folle colpendo con un coltello l’intera famiglia: la compagna e i suoi due figli piccoli.

Ore 14:29. Vigili del fuoco e carabinieri sono sul posto. L’intera zona viene evacuata e cinturata. Dopo i primi soccorsi alla donna e ai bambini feriti, si avviano le trattative per convincere l’uomo a non compiere atti di autolesionismo dato che si trova da solo in casa e fortemente agitato. Nel frattempo arriva un mezzo dotato di gru per consentire alle forze dell'ordine di fare eventualmente irruzione nell'appartamento. C’è anche un mediatore per dialogare con il 34enne.

Ore 16:10. A Cianciana anche il procuratore del tribunale di Sciacca Roberta Buzzolani e il comandante provinciale dei carabinieri, colonnello Nicola De Tullio. I vigili del fuoco di Agrigento, per precauzione, fanno arrivare un carro attrezzato con il telo da salto qualora l'uomo volesse gettarsi nel vuoto. Alla base del gesto, anche se al momento si tratta solo di un'ipotesi, ci sarebbe l’intenzione, da parte della donna, di volersi separare dal compagno.

Ore 19:15. Il meccanico di 34 anni rimane barricato in casa. Proseguono le trattative, ma non si è ancora deciso se fare irruzione all'interno dell’appartamento.

Ore 20:02. Il negoziatore ha convinto il soggetto che è uscito di casa ed è stato arrestato.

(Aggiornato alle 20:02).