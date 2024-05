L'accoltellamento a moglie e figli a Cianciana, il meccanico sarà interrogato lunedì

E’ probabile che si avvarrà della facoltà di non rispondere, ma le domande per cercare di capire cosa è accaduto in quel pomeriggio di follia, giovedì 23 maggio a Cianciana poco dopo le 13, gli saranno poste lunedì mattina alle 8,30 al carcere “Pasquale Di Lorenzo” di Agrigento. Si tratta dell’udienza di convalida dell’arresto del meccanico di 34 anni che deve rispondere di tentato triplice omicidio per avere aggredito e colpito con un coltello, dentro le mura domestiche, la moglie di origini polacche e i due figli, una bambina di 3 anni e un bambino di 6.

A fissare l’udienza per lunedì 27 maggio è stato il gip del tribunale di Sciacca Antonino Cucinella. Il titolare delle indagini è il sostituto procuratore Brunella Fava mentre il 34enne di Cianciana è difeso dagli avvocati Maurizio Gaudio e Luca Burgio.

Fino ad ora è rimasto in silenzio: non ha detto nulla ai carabinieri del nucleo Operativo di Agrigento che, coordinati dal tenente colonnello Vincenzo Bulla, sono riusciti a farlo uscire dall’appartamento, all’interno del quale si era barricato dopo l’accoltellamento, evitando tra l’altro che compisse gesti di autolesionismo. L’uomo, dopo diverse ore di trattative, si è consegnato ed è stato arrestato. A quanto pare l'uomo non ha proferito parola dentro il carcere e non è escluso che continui a farlo.

Alla base del gesto, probabilmente, l’ennesima lite con la moglie che gli aveva preannunciato di volerlo lasciare e di tornare in Polonia portando con sé i bambini.

