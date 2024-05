Cianciana è sotto choc e in ansia, il sindaco: "In costante contatto coi familiari per avere notizie dei bimbi"

"Siamo scioccati, scossi, pietrificati": il sindaco di Cianciana, Francesco Martorana, nonostante il trascorrere delle ore dal triplice tentato omicidio di piazza Puccini, non riesce a darsi pace. La sua voce, le sue parole incarnano perfettamente il sentire di tutta Cianciana, una piccola realtà dove tutti si conoscono più o meno bene. "Siamo in costante contatto con i familiari della nostra concittadina, per essere informati sulle condizioni di salute dei bambini. Siamo loro vicini per l'inferno che stanno vivendo" - ha spiegato, ad AgrigentoNotizie, il sindaco - .

La mamma-moglie, accoltellata ieri all'ora di pranzo, quando all'improvviso è riesplosa una lite fra coniugi, vive da oltre un decennio (forse addirittura 15 anni) a Cianciana. Ed è per questo che il sindaco la definisce "concittadina", perché appunto veramente lo è. E con il meccanico 34enne, che ieri per poco non ha compiuto una strage, si è sposata da circa 10 anni.

Anche se Cianciana è una piccolissima realtà, nessuno - tranne forse i familiari e gli amici più intimi - sapeva che la casalinga aveva deciso di separarsi dal marito. Nonostante il meccanico, in passato, avesse avuto qualche problema, nessuno poteva immaginare quello che è accaduto.

"Siamo preoccupati e in ansia per i bambini - ha concluso, parlando con AgrigentoNotizie, il sindaco Francesco Martorana - . E' veramente una tragedia quella che è accaduta nella nostra piccola realtà".

