Accoglienza profughi ucraini, in dodici ospitati dal Comune di Sant’Angelo Muxaro

Dodici rifugiati ucraini, provenienti dai territori orientali del paese in guerra saranno ospitati dal Comune di Sant’Angelo Muxaro. Si tratta di donne e bambini che saranno alloggiate in una struttura nuova, dotata di ogni confort, sotto la cura e la responsabilità dell’amministrazione comunale.

"Tutta la comunità di Sant’Angelo Muxaro - dice in una nota Beniamino Biondi, referente del Governo ucraino - ha accolto con grande favore questa iniziativa di solidarietà che esprime sentimenti di vicinanza con un popolo ferito, e si attende con grande entusiasmo che queste persone possano conoscere le bellezze del piccolo e prezioso borgo integrandosi a un’esistenza fatta di giusta serenità, soprattutto per i bambini più piccoli. Ringrazio il sindaco di Sant’Angelo Muxaro, Angelo Tirrito, che sin da subito con la sua Giunta si è messo a disposizione offrendo disponibilità di alloggi e di cura, aderendo alla rete spontanea dei primi cittadini che in questi mesi si sono spesi concretamente per sostenere le ragioni del popolo ucraino. Un segnale che ancora di più premia un’intera comunità, accettando un numero così elevato di rifugiati. Un doveroso ringraziamento a Gabriele Moncada, per la Fondazione AGireinsieme, che ha offerto un necessario supporto alla realizzazione di questa accoglienza e che continuerà a sostenere, insieme al Comune, le necessità per garantire una vita dignitosa agli ucraini presenti, nel solco della solidarietà già espressa in questi mesi con importanti iniziative".

La cerimonia di benvenuto si terrà domani pomeriggio alle 18 presso la sala consiliare.