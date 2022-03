Accoglienza dei profughi, Musumeci: “Il cuore dei siciliani è grande, nessuno rimarrà fuori”

La Sicilia è pronta ad accogliere i profughi ucraini ed il coordinamento delle operazioni di assistenza è stato affidato alla Regione. Il governatore dell'isola, in video-conferenza, ha convocato i prefetti per l'organizzazione logistica degli aiuti umanitari e, laddove necessario, per fornire assistenza sanitaria.

"La guerra deve preoccupare tutti – dice ai microfoni di AgrigentoNotizie Nello Musumeci presente in città per un incontro politico – e ho parlato con i prefetti per creare un momento di coordinamento. Lavoreremo affinchè nessun profugo rimanga fuori. La domanda che arriva dall'Ucraina è molto più articolata di quanto si pensasse, ma l'offerta dei siciliani è altrettanto generosa e solidale. Speriamo – conclude Musumeci - di porre fine ad una parte del calvario di questi cittadini che non hanno alcuna colpa se non quella di essere entrati nel mirino di una follia imperialista”.