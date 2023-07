Accertare le condizioni di invalidità sarà un processo più veloce: l’Asp potenzia il servizio e recluta personale

L’Asp recluta personale interno e convenzionato per costituire 14 commissioni mediche per le procedure di invalidità civile, cecità, sordità, handicap e disabilità ai fini dell’inserimento lavorativo. Copriranno tutto il territorio provinciale.

Pubblicato infatti un avviso pubblico per la costituzione delle 14 commissioni: 3 presso il Distretto sanitario di Agrigento, 2 a Canicattì, 2 a Licata, una a Casteltermini, 2 a Sciacca, una a Ribera, una a Bivona oltre alla commissione medica per il riconoscimento dei sordi civili e quella per i ciechi civili. L’avviso è rivolto al personale interno e a quello convenzionato con l’Azienda secondo un regolamento contenente le specifiche d’incarico, i requisiti, la durata, i compensi ed altro consultabile sul sito istituzionale dell’Asp di Agrigento.

Gli interessati dovranno produrre un’apposita istanza entro le ore 23.59 del prossimo 22 luglio esclusivamente tramite l’indirizzo pec protocollo@pec.aspag.it.