Accerchiato, picchiato e rapinato del borsello: ventisettenne denuncia ai carabinieri

E’ stato accerchiato e picchiato per strappargli il borsello che aveva con se. A farlo – nel primissimo pomeriggio di Ferragosto – sono stati due delinquenti che hanno agito senza alcuno scrupolo e in maniera fulminea. Impossessatisi del borsello, i due si sono immediatamente dileguati ed, a quanto pare, sono riusciti a far perdere ogni loro traccia.

A denunciare la rapina subita è stata, l’indomani mattina, la vittima: un bracciante agricolo afghano ventisettenne. L’uomo s’è recato alla stazione dei carabinieri ed ha raccontato, formalizzando una denuncia a carico di ignoti, quanto gli era accaduto poche ore prima. All’interno del borsello, il giovane immigrato aveva il telefono cellulare, 150 euro e alcuni documenti personali. I militari dell’Arma hanno, naturalmente, subito avvisato la Procura della Repubblica di Agrigento e hanno avviato le indagini per provare ad identificare i due balordi. Sull’attività investigativa sviluppata non trapela neanche la più piccola delle indiscrezioni. Appare comunque scontato che uno dei primissimi passaggi effettuati, dagli investigatori, sia stata la verifica di possibili impianti di videosorveglianza, privati o pubblici, nell’area o nelle immediate vicinanze di dove è stata messa a segno la rapina.