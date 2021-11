Accerchiano, aggrediscono e portano via il portafogli a 40enne: rubati 1.400 euro

Sono entrati in azione non appena hanno capito che quel loro conoscente aveva il portafogli pieno di soldi. Tre tunisini hanno – in piazza Ravanusella ad Agrigento - accerchiato, aggredito e rapinato un loro connazionale quarantenne. E all’uomo, i tre sono riusciti a portar via ben 1.400 euro. Delle indagini, dopo aver raccolto la denuncia, si stanno occupando i carabinieri.

I quattro tunisini, stando a quanto è emerso, erano assieme in piazza Ravanusella, nel centro storico della città. A quanto pare, anche se non avevano grande confidenza, si conoscevano in quanto connazionali. Non è chiaro come, forse lo hanno sentito parlare, forse è stata la stessa vittima a dire che aveva del denaro in tasca, ma ad un certo punto i tre connazionali e forse anche coetanei lo hanno accerchiato e aggredito. Il tunisino malmenato è finito sul selciato e i tre, appunto, sono riusciti a portargli via il portafogli con tutto il denaro contenuto: ben 1.400 euro appunto. Qualcuno ha lanciato l’Sos e la vittima della rapina è stata soccorsa. Il quarantunenne non è risultato essere ferito in maniera grave: qualche contusione e dei traumi. I suoi soldi, forse tutti quelli che possedeva, sono però spariti nel nulla.

I carabinieri della compagnia di Agrigento hanno, non appena raccolta la denuncia, avviato le indagini per identificare i tre tunisini autori della rapina. Non è chiaro – o meglio non ci sono conferme istituzionali al riguardo – se la vittima della razzia abbia o meno saputo indicare, agli investigatori, le identità dei tre balordi che si sono approfittati di un loro connazionale. Non ci sono telecamere – stando a quanto emerge – a presidio dell’area, in piazza Ravanusella appunto, dove è stato messo a segno il reato. L’attività investigativa non si preannuncia dunque per niente semplice, ma i carabinieri stanno ugualmente provando a mettere dei punti fermi per dare un nome e cognome se non a tutti e tre i rapinatori, almeno ad uno di loro.